Astronom, meteoroložka a lékař v rozhovoru se Sputnikem posoudili vliv včerejšího zatmění

Na vliv na Sluneční soustavy jsme se zeptali astronoma. Vliv na klima posuzovala meteoroložka a možný vliv na zdraví člověka popisoval lékař.

Georgij Gončarov vedoucí vědecký pracovník z hlavní observatoře Ruské akademie věd:

„Z fyzikálního hlediska to na naší planetu vliv nemá. Ale na Marsu se očekávají prachové bouře. Včera tam byla planetární prachová bouře. Skoro všechny takové bouře souvisí s velkými planetárními protilehlými postaveními, jako byla ta včerejší. To se vysvětluje tím, že Mars je v okamžiku protilehlého postavení dostatečně blízko Slunci. Jeho hemisféry jsou orientovány tak, že na svazích některých dutin se prach vysušuje a je snadno zvedán větrem do atmosféry. Ale na naší planetu toto protilehlé postavení vliv nemá. "

Marina Makarova, hydrometeorologické centrum Ruska, hlavní specialista:

© Sputnik / Alexander Vilf Krvavý úplněk je zvěstovatel apokalypsy, zůstalo nám jen několik dní, tvrdí kazatelé

„Určitě včerejší úplněk bude mít nějaký vliv na počasí, ale předpovědět ho není možné. Vliv tohoto jevu na klima je totiž nepřímý. Tato událost může být zdrojem určitého výkyvu atmosféry Země. Ale jestli si vezmete naší atmosféru jako celek, pak uvidíte, že v ní existuje široký rozsah všech druhů výkyvů a kolísání, které probíhají souběžně, a není možné tyto procesy rozdělovat. Všechny vlny v atmosféře mezi sebou komunikují, tyto interakce jsou velmi komplikované."

Alexej Vodovozov, lékař terapeut nejvyšší kategorie a člen Klubu vědeckých novinářů:

„Pokud se člověk pokusí nalézt známky vlivu těchto jevů na svém těle, jsem si jist, že uspěje. V takové dny se aktivizují hypochondři a milovníci naslouchání svého těla. Ve skutečnosti tento planetární jev nebude mít žádný vliv na zdraví člověka. Člověk si spíš může ublížit, jestli v sobě začne hledat nějaké zvláštní projevy. Lidé si dokážou domyslet cokoli. Například někdo bude mít vysoký tlak, hned to spojí s úplňkem a je si jistý, že myslí logicky. I když ve skutečnosti se jedná o dva paralelní procesy, které se najednou spojí. Jsme tak uspořádáni, to je povaha našeho vědomí, snažíme se okamžitě najít důvod, který je na dosah. A tuto noc budeme mít po ruce obrovský důvod pro všechny naše onemocnění."