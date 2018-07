Odborníci z WHO radí, jak se doma chránit před horkem

Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila doporučení týkající se neobyčejně horkého počasí, které bylo v současnosti zaznamenáno v mnoha zemích. Odborníci se domnívají, že před horkem, které škodí našemu zdraví, je potřeba se umět chránit.

Především bychom doma měli udržovat denní teplotu pod 32 °C a v noci pod 24 °C, rozmístit mokré ručníky v pokojích, větrat, otevírat okna v noci a brzy ráno a pro spánek si vybrat nejchladnější část domu. V horkých dnech se naše tělo může snadno přehrát a my tak můžeme dostat úpal. Tyto rady nám mohou pomoci vyhnout se nepříjemným následkům letní sezóny.

Kvůli nadměrnému horku se může výrazně zvýšit úmrtnost. Odborníci z WHO připomínají, že v Rusku v roce 2010 vlna veder trvající 44 dnů vedla k úmrtí 56 000 lidí. V Evropě v roce 2003 během července a srpna kvůli horku zemřelo zhruba 70 000 lidí. Od roku 2000 do roku 2016 se počet lidí vystavených teplotním vlnám celosvětově zvýšil, a to o 125 milionů lidí.

Organizace zdůraznila, že frekvence a intenzita teplotních vln se v 21. století zvýšila kvůli změně klimatu. Dlouhotrvající období vysokých denních a nočních teplot vede k psychickému stresu pro lidské tělo. To v globálním měřítku zvyšuje rizika, které jsou příčinou smrti. Jedná se zejména o respirační onemocnění, cukrovku a onemocnění ledvin. Vedro však může vést i k snížení produktivity práce, může komplikovat výkon lékařské péče, způsobovat výpadky proudu a narušit dopravní komunikaci.