„Tajné“ schůzky: Kongres USA obdržel nařízení zakazující soukromá jednání Trumpa a Putina

Kongres Spojených států by měl vystoupit proti „tajným schůzkám“ Donalda Trumpa a Vladimira Putina, jako tomu bylo například v pondělí 16. července v Helsinkách. Odpovídající návrh usnesení vznesla do Sněmovny reprezentantů kongresmanka Sheila Jackson Lee.

Dokument mimo jiné Trumpa vyzývá k tomu, aby jakékoliv dohody, které by mezi ním a Putinem mohly být uzavřeny, předložil parlamentu ke schválení. Odborníci se však domnívají, že takové usnesení porušuje princip rozdělení moci a Ústavu Spojených států amerických.

Americký Kongres je vyzýván k tomu, aby vystoupil proti možným budoucím „tajným" schůzkám mezi americkým vůdcem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem . Hovoří o tom nové usnesení, které vznesla k posouzení Kongresu Sheila Jackson Lee, členka Sněmovny reprezentantů a Demokratické strany.

V dokumentu, s nímž se zpravodajská síť RT seznámila, je také uvedeno, že Trump se musí s Kongresem dohodnout na všech ujednáních, kterých bylo dosaženo při setkání s Putinem v Helsinkách.

„Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu vystupuje proti jakýmkoliv budoucím tajným schůzkám amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina. Také vybízí amerického prezidenta k tomu, aby veškeré dohody, kterých mohlo být mezi ním a Putinem v Helsinkách dosaženo, předložil Kongresu k posouzení a ke schválení," píše se doslovně v usnesení.

Autoři usnesení uvádí, že ruská strana údajně hovoří o dosažení dohod, které splňují zájmy Kremlu. To byl jeden z důvodů, proč kongresmani vyzvali Trumpa k tomu, aby jim sdělil podrobnosti z jednání s Vladimirem Putinem.

„Rusko tvrdí, že s prezidentem USA uzavřelo dohody, které odpovídají zájmům Kremlu, přestože americký prezident tuto otázku neprojednal a nedohodl se na ní se svými poradci pro národní bezpečnost, s Kongresem či americkým lidem," zdůrazňuje usnesení.

Kritika summitu

© Sputnik / Mikhail Klimentyev Britská media zjistila, proč je letadlo Putina lepší než Trumpovo

Dne 16. července se v Helsinkách konalo jednání Vladimira Putina a Donalda Trumpa. Během besedy se vůdci velmocí dotkli řady důležitých mezinárodních otázek, včetně situace v Sýrii, konfliktu na východě Ukrajiny, budoucího projektu Severní proud 2, ale také obvinění z údajného vměšování se Ruska do amerických voleb.

Po setkání oba lídři zdůraznili důležitost realizovaného summitu.

„Jednání s prezidentem Spojených států Donalden Trumpem se odehrálo za upřímné a obchodní atmosféry a považuji ho za velmi úspěšné a užitečné," pronesl během tiskové konference Vladimir Putin.

Pokud jde o Trumpa, ten se vyjádřil následovně: „Naše vztahy nikdy nebyly horší, než je tomu teď. To se ale před 4 hodinami změnilo."

Američtí politici a média však amerického prezidenta po summitu zahrnuli kritikou. Přišla řeč i na to, že je Rusko podezřelé z toho, že dovnitř míče, který věnoval Putin Trumpovi, vložilo štěnici. A to i navzdory tomu, že fotbalový míč odborníci z Tajné služby USA prověřili.

Mezitím reagoval Trump na kritiku a uskutečněné setkání v Helsinkách označil za skvělé. Zároveň obvinil falešná média, že se snaží zmenšit důležitost summitu a vrhnout na něj negativní světlo.

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že ve Spojených státech působí určité síly, které jsou připraveny rusko-americké vztahy využít jako oběť v politickém boji uvnitř země. Jak uvedl prezident, i v současné době se tyto síly aktivně snaží popřít výsledky summitu, kterého se prezidenti Ruska a USA zúčastnili v Helsinkách.