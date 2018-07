Bývalý Trumpův poradce bude bojovat proti Sorosovi v EU

Bývalý poradce amerického prezidenta Stephen Bannon hodlá zlomit vliv finančníka George Sorose v Evropě. Bannon zakládá nevládní organizaci, která chce koordinovat konzervativní a nacionalistické síly v Evropské unii pro nadcházející volby do Evropského parlamentu.

Bannon hodlá v Bruselu založit neziskovou organizaci Hnutí, jejímž cílem bude spojit konzervativní strany a think tanky napříč Evropou. Hnutí hodlá vyzvat Sorosovu nadaci Open Society, která od svého založení v roce 1984 utratila 32 miliard dolarů na podporu liberálních myšlenek.

Bannonova neziskovka bude svým způsobem nervovým centrem konzervativních sil, které bude provádět výzkumy veřejného mínění, poradenskou aktivitu a výzkum pro pravicové skupiny.

„Tato myšlenka mě nenapadla, dokud mě nepozvala Marine Le Penová, abych vystoupil s projevem v Lille před Národní frontou," vzpomíná Bannon, kterého cituje Daily Beast. „Řekl jsem: A co mám říct? Le Penová mi odpověděla: Vše, co musíš říct, je to, že nejsme sami."

Teď Bannon hodlá vybudovat v Evropě populistickou baštu a bude se snažit uspět ve volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat v květnu příštího roku. Jeho cílem je získat třetinu poslanců. Za uplynulý rok se Bannon setkal s různými pravicovými skupinami napříč Evropou včetně Nigela Farage, členy Národní fronty a maďarského premiéra Viktora Orbána nebo polských populistů.

„Společný populistický blok takových rozměrů bude mít schopnost vážně narušit fungování parlamentu a může zajistit Bannonovi obrovskou moc uvnitř populistického hnutí," stojí v článku Daily Beast.

Hnutí je však zatím pouze v zárodku a prozatím najímá pouze 10 zaměstnanců na plný úvazek. Pokud vše půjde podle plánu, tak se po roce 2019 rozšíří na 25 zaměstnanců.

Po skončení amerických parlamentních voleb v listopadu hodlá Bannon trávit polovinu svého času v Evropě. Jeho Hnutí bude rovněž spojkou mezi Trumpovými stoupenci a evropskými populisty.

„Všichni souhlasí s tím, že příští květen je velmi důležitý," cituje Daily Beast Bannona, „jedná se o první opravdový souboj mezi populismem a stranou Davosu. Pro Evropu to bude velmi důležitý okamžik."

Hlavním terčem Bannonova Hnutí bude německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron, kteří jsou podle něj nejzranitelnější evropští lídři. Oba politici sdílejí vizi sjednoceného evropského kontinentu, proti čemuž brojí populisté.

„Budeme mít pravicový populistický nacionalismus. Ten bude vládnout," říká Bannon portálu Daily Beast. „Budete mít jednotlivé národní státy s jejich vlastními identitami a hranicemi," dodává.

V červnu se Bannon setkal s novým italským ministrem vnitra Matteem Salvinim a americkým kardinálem Raymondem Burkem. Oba vystupují proti politice otevřených dveří vůči migrantům, kterou například prosazuje papež František I. Právě kardinál Burke je silným kritikem současného papeže a požaduje omezit jeho moc.

Mezitím proti Bannonovým aktivitám tvrdě vystoupili evropští liberálové. Například poslanec Evropského parlamentu Udo Bullmann za Progresivní alianci liberálů a demokratů (S&D) označil Bannonův plán za „útok proti svobodě a demokracii v Evropě". Belgický liberální politik Guy Verhofstadt, předseda strany v Evropském parlamentu Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), chce Bannona pryč z Evropy, aby nemohl šířit své „projevy nenávisti".