Turecko pohrozilo USA následky v případě, že nedodají F-35

Již dříve bylo oznámeno, že americký Kongres hodlá pozastavit dodávky amerických stíhaček páté generace F-35 do Turecka kvůli plánům Ankary zakoupit ruské protivzdušné raketové systémy S-400. Senátoři vznesli do rozpočtu na obranu dodatek, podle kterého by měl ministr obrany sestavit zprávu s odhadem potenciálních významných změn v dodávkách letounů Turecku. Dokud nebude zpráva představena, mají být dodávky úplně zmrazeny.

„Najednou nám začali vyhrožovat. Čím vlastně? Že nám nedodají F-35. Pokud to uděláte, existuje taková věc jako je mezinárodní arbitráž… Zajde-li to tak daleko, máme alternativy," cituje list tureckého vůdce.