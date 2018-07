Ukrajinská spisovatelka o svém boji proti ruštině v dětském táboře

„Přijelo mnoho ruskojazyčných dětí a byli vychovatelé. Já jsem řekla: takže, u nás v táboře je ukrajinský režim. Vy s dětmi hovořte výhradně v ukrajinštině," řekla Nicoj.

Podle jejích slov někteří vychovatelé prohlásili, že ukrajinský jazyk „nenávidí". Na to spisovatelka odpověděla, že to je jejich osobní věc, a pokaždé, když budou s dětmi mluvit rusky, budou platit pokutu.

Nicoj vysvětlila, že dětem mezi sebou umožnila hovořit v jakémkoli jazyce, „ale ve veřejném prostoru připravovat noviny, prezentaci a vystupovat" pouze v ukrajinštině. Za to jim dávala dodatečně sladkosti.

„Děti se u nás povzbuzovaly, aby vystupovaly v ukrajinském jazyce. Do osobního prostoru jsem nelezla a učila jsem, co je to osobní prostor a veřejný prostor. A trestala jsem vychovatele — někteří vychovatelé jeli domů," dodala.