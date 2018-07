Evropa potřebuje „svého Muellera“, aby mohla vyšetřovat „ruské útoky“

„Evropa potřebuje svého Muellera, aby mohla vést vyšetřování rozsáhlých dezinformačních kampaní a dalších útoků na naši demokracii ze strany Ruska. V září budu Evropský parlament směřovat k takovým opatřením, které očistí náš internet a sociální média. Nadešel čas se bránit," napsal na svůj twitterový účet Verhofstadt.

Vyšetřování týkající se vědomého vměšování se Ruska do amerických voleb a také údajných vztahů mezi americkým a ruským prezidentem, přičemž toto tvrzení Bílý dům i Kreml odmítají, vede Mueller a obě komory Kongresu Spojených států. Přičemž žádné důkazy o zásahu Ruska do amerických voleb doposud nebyly předloženy, a to i přesto, že vyšetřování trvá už déle než rok.