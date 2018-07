NATO, BRICS, Rusko. Turecko chce být všude

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan během jednání BRICS v Johannesburgu (JAR) vyzval lídry bloku, aby Turecku umožnili připojení do BRICS. Ruský prezident Vladimir Putin to okomentoval tím, že počet zemí BRICS se zatím rozšiřovat nebude, ale poznamenal, že lídři zemí BRICS nevyloučili možné budoucí rozšíření skupiny.

„Turecko už dříve vyjadřovalo své úmysly o připojení k různým ekonomickým uniím, kterých se účastní Rusko. A teď promluvilo na adresu BRICS. Celkově je to přirozené přání Turecka, protože vztahy s Ruskem a státy BRICS jsou na velmi dobré úrovni," uvedl Dolgov.

Erdogan vyzval lídry BRICS, aby přijali Turecko do bloku

Navíc podle něj není BRICS určen na odpor proti jiným ekonomickým a politickým aliancím. Proto turecké přání nelze považovat za odklonění se od USA.

„Kdybychom měli mluvit o tom, že Turecko odchází od svého spojence USA, tak to určitě není. Turecko zůstane spojencem USA, je členem NATO a z aliance vystupovat nebude. Ale co se týče BRICS, je to otázka hlavně ekonomického směru Turecka, které má zájem o rozvoj vztahu s Ruskem, je to směr turecké ekonomické politiky, takže tady podle mě není nic nového. Ano, ekonomicky Turecko spolupracuje s Ruskem i se zeměmi BRICS, ale ve vojenské a politické oblasti Turecko zůstává členem NATO," poznamenal expert.