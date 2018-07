SkyWay: V Bělorusku vzniká budoucnost dopravy, Muskův Hyperloop je slepá ulička (VIDEO)

„Já jsem před 40 lety začínal přesně z toho — z vakuové trubky. A svůj unibus jsem umísťoval do vakuové trubky. Následně jsem ale pochopil, že to není třeba dělat a z celé řady důvodů jsem to odložil na později," říká hlavní konstruktér Junickij, když srovnává svůj systém s populárním americkým Hyperloop Elona Muska.

Dále poukazuje na bezpečnostní rizika systému dopravy ve vakuové trubce. Pokud totiž dojde k poškození hermetizace dopravní kabiny s pasažéry, všichni zemřou během několika málo okamžiků bez reálné šance na záchranu.

„Jestli v kabině dojde k nějaké havárii, k nějaké netěsnosti, například špatně zavřou dveře, tak všichni pasažéři zemřou během několika sekund, maximum během několika desítek sekund. Nikdo je nezachrání," dodává.

Ani prezentace technologie Hyperloop nejsou podle hlavního konstruktéra SkyWay v pořádku. Poukazuje na nepřesnosti, jež jsou v přípravě této technologie klíčové.

„Když kreslí ty dopravní prostředky, které se pohybují ve vakuové trubce, tak pro mě je směšné na to koukat, protože je mi jasné, že to kreslili naprosto bezgramotní lidé, a ne inženýři. Víte jaký je tlak na jeden 1 metr čtvereční, když máte prostředí s rozdílem tlaků 1 atmosféra? 10 tun! Takže když tam kreslí dveře o rozměru 2 metry čtvereční, tak na ně bude působit tlak 20 tun. (…) Kreslí kabinky, které by byly zdeformovány tlakem. To kreslí ne inženýři, ale designéři, jež nemají tušení o fyzice," okomentoval Junickij designérské ukázky Muskova systému s kabinami, které jsou na obrázcích a prezentacích příliš křehké, než aby dokázaly přežít nemilosrdnou zátěž, jež bude vznikat díky rozdílu v tlacích uvnitř kabiny a v trubce, v níž se kabina má pohybovat.

V současné době se podle informací oficiální stránky projektu SkyWay dokončuje stavba zkušebního polygonu v městě Marjina Horka v Bělorusku, kde probíhá praktické testování již zkonstruovaných dopravních prostředků.

Kromě jiných již testovaných modelů nyní na polygonu probíhá testování vozu pro 48 pasažérů unibusu.

Nový dopravní systém vznikající pod vedením hlavního konstruktéra Anatolie Junického, má obsahovat dopravní prostředky pro provoz ve městě, pro dopravu pasažérů mezi městy s maximální rychlostí až 500 kilometrů za hodinu a nákladní dopravní prostředky. Hlavní výhodou bude podle slov konstruktéra větší efektivita provozu, výrazné snížení počtu nehod a havárií s oběťmi na životech a zdraví ve srovnání s automobilovou dopravou a nové možnosti při ochraně přírodního prostředí, které neposkytují současné dopravní prostředky.