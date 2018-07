Ovlivňování voleb: Skuteční profesionálové jsou sami Američané

Noviny Neue Züricher Zeitung, které těžko můžete podezřívat z antiamerikanismu, to řekly přesně. Ovlivňování voleb Rusy? „To se můžete jen líně smát“, jelikož „skuteční profesionálové tohoto díla jsou sami Američané“. To je podloženo vědeckými studiemi.

Znepokojení kvůli údajnému ruskému vměšování do posledních prezidentských voleb v USA trvá. Sám ruský prezident Vladimir Putin údajně pomohl Donaldu Trumpovi k vítězství nad Hillary Clintonovou — s jeho armádou trollů, lživými zprávami a dalšími nástroji. Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller obvinil 13 Rusů. Ti se údajně měli účastnit této konspirace. Zpravodajské služby varují předtím, že Rusové zmanipulovali také v roce 2018 volby do kongresu.

Až potud je to ohraná písnička, kterou všichni znají. New Yorský korespondent novin Neue Züricher Zeitung (NZZ) Andreas Mink prohodil perspektivu následovně — Jak Amerika manipuluje volby.

Kufry plné peněz a nejen to

NZZ dává prostor mnoha insiderům, kteří se na základě roky provozované politiky USA mohou tomuto znepokojení jen líně smát.

„My takové věci děláme od té doby, co byla v roce 1947 založena tajná služba CIA. Produkujeme plakáty, transparenty, pamflety. Dáváme do zahraničních novin falešné informace. Používáme to, čemu Britové říkají „Kavalerie krále Jiřího" — kufry plné peněz." (bezpečnostní expert Loch K. Johnson v New York Times)

Nejvyšší bývalí pracovníci Pentagonu, amerického ministerstva zahraničí a národní bezpečnostní rady to podle NZZ v osobních rozhovorech potvrzují a jdou dokonce ještě dále.

„USA nejen že manipulují volby, masivně zasahují do politiky a občanskými společnostmi jiných států."

K tomu slouží celá paleta prostředků: skryté aktivity na sociálních médiích, špionáž na internetu, financování a vyzbrojování opozičních skupin, financování nevládních organizací a think tanků v cílové zemi, americkou vládou po celém světě sponzorované Rádio Svoboda, Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svobodná Asie, financování a umísťování mediálních obsahů do rádií a televizí, jejichž zdroje nejsou veřejně publikované za účelem manipulace veřejným míněním.

Pro použití těchto technik je mnoho velmi dobře zdokumentovaných příkladů, například ovlivňování politického života i voleb byla aktivita CIA v kulturní a intelektuální scéně po celou dobu studené války i v sousedním Německu, mírumilovné odstraňování vlády (barevné revoluce) jako byla v Srbsku v roce 2000 či přímé postavení se na jednu konkrétní stranu jako při volbách ruského prezidenta v roce 1996 při podpoře Borise Jelcina.

I tajné operace a otevřené vojenské zásahy, při nichž dochází k bezprostřednímu násilí, mají u americké vlády dlouhou tradici: od prvního vojenského puče podporovaného CIA v roce 1949 v Sýrii a v roce 1953 v Íránu, přes vojenské akce v Latinské Americe, Africe a Jihovýchodní Asii, až po poslední války na Balkánu, v Iráku, v Libyi a v Sýrii.

Ještě jeden insider, Stuart Schwartzstein, kritizoval tyto americké praktiky v NZZ zcela jasnými slovy.

„USA se cítí nadřazení v samotné své podstatě. Bůh prý stojí na jejich straně a dává Americe právo vytvářet svět podle jejich představ."