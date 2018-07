Bakterie z vaginy, sperma jelena a kosmické kvasinky: přísady pro kraftové pivo (VIDEO)

Díky úspěšné kampani v oblasti crowdfundingu nabízí pivovar v polských Katowicích The Order of Yoni (sanskrtské slovo pro vagínu a původ života v hinduismu) — pivo, které slibuje, že žena vašich snů je uzavřena v láhvi.

Majitel pivovaru Wojciech Mann tvrdí, že bakterie z vagín Pauliny a Moniky jsou využívány při výrobě: „Dostali jsme se do velmi dobré laboratoře v Poznani, izolovali jsme tyto bakterie, zkoumali je a rozmnožovali je tak, aby existovaly pouze tyto bakterie."

Polský startup však není prvním pivovarem, který používá pobuřující nápady, aby prodával svoji produkci.

I když není první, kdo připravuje pivo se složkami nejprve odeslanými do vesmíru (tato čest patří japonskému Sapporovi), společnost Ninkasi Brewing Company z Oregonu se zapsala do dějin jako první, která začala prodávat toto pivo široké veřejnosti. V roce 2015 pro svůj Ground Control Imperial Stout použila kvasinky, které byly nejprve odeslány do vesmíru na raketě UP Aerospace SL9.

Ale nejpodivnější ze všech je jedna novozélandská hospůdka, která nabízí pivo Milk Stout, jež obsahuje sperma jelena jménem Lagoon. Majitel hospody Green Man ve Wellingtonu Steve Drummond říká, že vaření plné bílkoviny potřebuje zvláštní péči.