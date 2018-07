Vědci nás podvedli? Legendy o vkusné a zdravé stravě

Žádný alkohol!

Zdravá strava, tělesná aktivita a úplná alkoholová abstinence snižují riziko rakoviny prsu u žen a rakoviny prostaty u mužů, tvrdí francouzští vědci. Podle názoru pracovníků amerického Národního institutu pro výzkum rakoviny (NCI), kteří vypracovali speciální systém stravování na prevenci onkologických onemocnění, ve zdravé stravě nemají místo teplé nápoje.

Vědci z Polytechnické univerzity Virginie však kategoricky odmítají závěry kolegů. Dokázali, že resveratrol — látka, která je obsažena ve slupce hroznového vína, následně ve víně — blahodárně ovlivňuje mozek a zpomaluje jeho stárnutí. Červené víno obsahuje více resveratrolu než bílé.Navíc přiměřené požívání vína chrání mozek před rozvojem zánětů a pomáhá jeho buňkám, aby se zbavily toxinů. Pivo v rozumném množství snižuje rizika kardiovaskulárních onemocnění, protože se normalizuje úroveň cholesterolu v krvi.

Čerstvé vs mražené

Do jakékoliv vyvážené diety patří ovoce a zelenina. Uvádí se, že se mají upřednostňovat čerstvé potraviny, protože při zmražení ovoce a zelenina ztrácí užitečné vlastnosti. Ale američtí vědci zjistili, že zmražené ovoce a zelenina obsahují více vitamínů a užitečných látek než to, co se prodává v obchodech jako čerstvé. Už po pěti dnech v ledničce zelenina prohrává svým zmraženým kolegům v množství vitamínu A.

Vědci z Univerzity Kalifornie jsou ve svém hodnocení opatrnější. Některé druhy zeleniny (brokolice, mrkev, kukuřice, boby) při zmražení opravdu uchovávají užitečné látky — například riboflavin (vitamín B2), který se účastní vytváření červených krvinek, a kyselinu askorbovou, která je nutná pro normální fungování pojivové a kostní tkáně. Ale obsah beta-karotenu se v mnoha potravinách při zmražení značně snižuje.

Čerstvě vymačkaný džus je pro zdraví prospěšný?

Ovocné džusy jsou důležitou součástí systému zdravého stravování, protože obsahují mnoho užitečných látek a vitamínů. Existují i takové typy diet, při kterých několik dnů pijete pouze džusy. Ale vědci z Princetonské univerzity varují, že pití ovocných šťáv na lačný žaludek negativně ovlivňuje mikroflóru střev.

Pokusy na myších ukázaly, že tenké střevo nemůže zpracovat fruktózu. Ta se dostává do tlustého střeva a vážně škodí mikroorganismům, které se nedokáží vypořádat s jednoduchými cukry.

Vědci radí, abychom čerstvě vymačkané džusy v malých objemech pili pouze po jídle. Ale i to hrozí nepříjemnými následky. Jak zjistili australští vědci, při pravidelném pití ovocných džusů se značně zvyšuje centrální systolický krevní tlak, čímž se zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Legendy o tučném jídle

Mnohé systémy zdravého stravování doporučují omezení tučného jídla. Ale mezinárodní skupina vědců došla k závěru, že tuky jsou nejen bezpečné, ale dokonce prospěšné. Vědci porovnáním zdravotního stavu 135 tisíc lidí z 18 zemí zjistili, že při nedostatku tuků ve stravě se zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Další výzkum, kterého se zúčastnilo asi 50 tisíc žen, nezjistil žádné spojení mezi úrovní tuků ve stravě a vývinem rakoviny mléčné žlázy, rakoviny tlustého střeva nebo srdečních onemocnění. Navíc testované ženy, které se osm let omezovaly v tučné stravě, téměř nezhubly.

Káva a rakovina

Systém zdravého stravování často předpokládá vynechávání kávy. Špatnou reputaci káva získala poté, co v roce 1991 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny přiřadila kávu ke karcinogenům 2V. Specialisté předpokládali, že pravidelné pití kávy může vést k rakovině močového měchýře.

V roce 2016 experti agentury svá obvinění vůči kávě stáhli a vysvětlili, že vědeckých údajů o spojení kofeinu s rizikem onkologických nádorů je málo. Navíc poslední výzkumy ukazují, že jeden šálek kávy denně příznivě ovlivňuje zdraví, protože snižuje riziko rakoviny a onemocnění srdce a cév. A šest šálků kávy denně snižuje pravděpodobnost předčasného úmrtí o 16 procent.