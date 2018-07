Prsní implantát pornohvězdy nevydržel ránu pukem. Nebyl to Ovečkin?

Mia navštívila 4. semifinálový zápas mezi Washingtonem a Tampou Bay, při kterém získala „trofej". Fanynka fandila svému oblíbenému týmu, když ji zasáhl puk o rychlosti asi 129 km/h, který přeletěl plexisklo. 170gramový puk dívku zasáhl přímo do levého silikonového prsa.

„Chytila jsem se za svá prsa a nechtěla jsem je pustit, protože jsem si myslela, že když je pustím, všude bude krev," uvedla pornoherečka.

Dívka se fotografií pochlubila na svém Instagramu, kde má devět milionů sledujících. Napsala, že nehledě na zranění má situace i své plusy.

„Během zápasu mě do prsa trefil puk, jsem si na 80 % jistá, že zničil implantát. Ale dobrá zpráva spočívá v tom, že mám puk ze zápasu playoff NHL. Stálo to za to," píše u fotografie.

Na začátku příštího roku ji čeká operace levého prsu, kde se kvůli ráně pukem „vyfoukl" implantát.