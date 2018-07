Neznámý člověk se odpálil na stadionu v Belgii

Jak informuje televize RTB, mohlo by se jednat o muže ve věku 50-60 let, který byl během incidentu sám v centru stadionu.

"Policie přijela na místo poté, co očití svědkové informovali, že neznámá osoba se odpálila v centru fotbalového stadionu v oblasti Stembertu," řekla kancelář prokurátora.

Motivy činu zatím nejsou známy.

"Vypadá to jako že to byl Evropan ve věku okolo padesáti let, bývalý důstojník armády," řekl náměstek primátora Hasan Aydin.

Podle jeho slov je nejpravděpodobnější verzí sebevražda.

