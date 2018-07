Vůdce delegace syrské vlády na desátém kole jednání ohledně Sýrie v astanském formátu v Soči Bashar Jaafari oznámil, že Izral pomohl s exportováním syrských radikálů z Golanských výšin do řady zemí, včetně USA.

„Tady chceme zdůraznit rozhodný postup syrské národní armády, která teroristické skupiny a radikály donutila prchat z území Sýrie přes okupované Golanské výšiny na území Izraele, odkud byli přepraveni do Jordánska a následně do dalších zemí, hlavně do USA," oznámil Jaafari na tiskové konferenci po jednání.