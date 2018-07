Obchodní válka s USA je pro Čínu spíše jen trénink, řekl čínský politolog

„Zaprvé bych chtěl říct, že obchodní válka USA s Čínou nemá nic společného s deficitem obchodu, administrativa Donalda Trumpa si to prostě vybrala jako důvod. Hlavní věc této obchodní války spočívá v tom, že USA vydírají Čínu s cílem zastavit proces modernizace ČLR," řekl expert pro Sputnik.

Podle jeho slov „USA to vše potřebují, aby zajistily ochranu pro svůj status hegemona, a obě americké politické strany došly ke koncensu v otázce nezbytnosti začátku obchodní války. Čína se snaží řešit vzniklé problémy přes WTO, USA ovšem pravidla WTO porušují a snaží se najít jinou cestu".

Také dodal, že „obchodní válka USA pro Čínu není nic víc než jen "cvičení pro zesílení vnitřních orgánů", a není to otázka života a smrti. Čína zvedá na novou úroveň svoji výrobu, postupně provádí politiku reforem a otevřenosti, v budoucnosti to povede k velké konkurenceschopnosti čínských výrobků. Za několik let USA pochopí, jaké se nyní dopouštějí chyby".

Věrolomná technika Trumpa

Sy Manaň si myslí, že americký prezident používá „věrolomnou techniku vedení jednání na mezinárodním poli, která je podobná uragánu. Ta zcela jistě přinesla nějaké plus USA, současně s tím ale posloužila jako důvod pro snížení úrovně důvěry k Washingtonu".

Podle jeho názoru, kvůli blížícím se prezidentským volbám „se Trump snaží dělat dvě věci — ukázat sílu ve vztazích s Čínou a tvářit se, že USA se snaží o nulová cla s EU". Přitom dodal, že „kvůli tomu, že Čína a USA do značné míry jsou navzájem spojeny a navzájem na sobě závislí, potrestání Číny se změní na trest pro některé podniky v USA, bude to úder na jejich zájmy a právě to nutí Trumpa přemýšlet, jaký stupeň tlaku je možné na Čínu vykonávat".

Analytik přitom zdůraznil, že výsledek obchodní války není předem rozhodnut a zatím není jasné, jak dlouho bude probíhat. „Obchodní válka se může zastavit během půl minuty kvůli specifické politice voleb v zemi a systému dvou politických stran, a celková nespokojenost s činností Trumpa může přivést k oslabení jeho pozice či předčasnému odchodu z funkce".

Podpora Ruska

Analytik zdůraznil, že zatímco je Čína vystavena negativu ze strany USA, snaží se najít podporu u jiných zemí.

„Ovšem v současném světě, kde Washington tlačí na Čínu, není nikdo jiný, kromě Ruska, kdo by našel dostatek odvahy, aby poskytl Číně morální podporu a projevil solidaritu s Čínou, proto v současné době strategické partnerství a spolupráce Číny a Ruska je důležitější," řekl Sy Manaň.

Podle jeho slov se „Čína a Rusko setkali s obecnou hrozbou ze strany USA, v této situaci poslouží zájmům obou zemí sjednocení sil".

„Vztahy mezi Čínou a Ruskem se staly základem globální stability a nového modelu mezistátních vztahů, a pokud v nich vznikne regres, tak to poškodí obě strany, také ale bude narušen proces rozvoje světové civilizace," řekl.