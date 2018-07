Média: V bateriích koncernu Volkswagen byly odhaleny toxické látky

Jak říkají noviny, používání kancerogenního a toxického kadmia v detailech automobilů je zakázáno. Ovšem během posledních šesti let dodavatelé zásobovali koncern bateriemi, které obsahovaly tuhle látku. Ty byly instalovány do většiny aut značky Volkswagen, Audi a Porsche. Automobilový koncern to zjistil za pomoci vlastních testů a 20. července o tom informoval KBA.

Zástupce společnosti prohlásil, že v bateriích elektromobilů bylo odhaleno 0,008 gramu kadmia. V materiálových dokumentech od dodavatelů tato informace ale chyběla.

„Volkswagen okamžitě zastavil sériovou výrobu a dodávání těchto vozů, detaily byly nahrazeny výrobky jiných dodavatelů a výroba byla obnovena," řekl Volkswagen novinám.

KBA požaduje sezvání automobilů, jejichž baterie obsahují kadmium.