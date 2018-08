Starověký Egypt a pyramidy

Vliv egyptských pyramid na moderní architekturu nejde přehlédnout. Podobu staveb, které budovaly asi v letech 2580-2560 před naším letopočtem, dnešní architekti stále využívají.

Kvůli pyramidám dnes nemusíme jezdit do Egypta. V USA mají svoji Velkou americkou pyramidu. I v Paříži najdeme tento objekt — skleněný vchod do Louvru. I v Asii mají Japonci svoji pyramidu — Nima Sand Museum.

Římské silnice

„Všechny cesty vedou do Říma." Ve skutečnosti to sice není úplně pravda, ale o silnicích toho Římané věděli hodně. Před Římskou říší jednoduché způsoby přepravy mezi městy neexistovaly. Římané chápali, nakolik je důležitý transportní systém a vytvoření obchodních cest mezi obcemi. Nakonec se pustili do budování nejpohodlnějších a odolných silnic.

Před samotným budováním silnic Římané provedli důkladný průzkum, snažili se vyhnout přírodním překážkám a stavět co nejrovnější silnice. Základy zpevňovali kameny, aby vydržely přesun vojsk a obchodních vozů.

Nehledě na to, že tyto metody byly využívány ve 4. století před naším letopočtem, jsou používány dodnes. Některé silnice, které Římané vybudovali v Evropě, Africe a na Blízkém východě, jsou stále součástí mezinárodní dopravní infrastruktury.

Kanalizace v Babylónu

První kanalizace se v Paříži objevila v roce 1850. Byla vybudována na základě projektu barona Osmana a inženýra Eugena Belgranda. Londýn na svoji kanalizaci čekal do roku 1866.

Babyloňané se naučili ovládat odpadní vody asi 4000 let před naším letopočtem. Starověký Babylón je považován za první město, kde se obyvatelé naučili vyrábět hliněné potrubí, kterým odpad odtékal z obydlí.

Nejstarší stopy po kanalizačním systému, který byl složen z trubek, kloubů a kolen, byl objeven při vykopávkách chrámu Bel v Nippuru.

Starověký vodovod

Za vynález vodovodu svět vděčí Řekům. Poprvé se objevil na Krétě v době mykénské civilizace. V paláci v Knóssosu, který byl dříve hlavním městem, byl vybudován složitý systém dodávky čisté vody a odtoku odpadních vod. Obyvatelé Kréty se naučili pokládat potrubí pod zemí.

Na Krétě byly také vyvinuty topné systémy a jeden z nejstarších splachovacích záchodů. To všechno probíhalo v 18. století před naším letopočtem.

Pohanské kulty

Kilton Keynes není nejhezčí město Velké Británie, bylo vybudováno v 60. letech 20. století, aby vyřešilo bytovou krizi. Ale jeho uspořádání demonstruje úctu k megalitům a památníkům historické minulosti Británie.

Stavbu města silně ovlivnily pohanské rituály a přesvědčení. Například budování hlavní ulice města Midsummer Boulevardu je spojeno s východem slunce během letního slunovratu — stejným principem bylo postaveno Stonehenge.

Architektura starověkého Říma

„Řím nebyl postaven za jeden den," říká jedno známé přísloví. Vliv architektury této civilizace se natáhl na celá staletí a je vidět po celém světě.

Když Napoleon v 19. století budoval vlastní říši, objevilo se v Paříži několik staveb, které byly „okopírované" v Římu — Vítězný oblouk nebo komplex Place Vendome.

Stopy Říma uvidíte i v USA, když se podíváte na Bílý dům.