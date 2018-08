Tanker Balt Flot 16 se dostal na seznam nejlepších světových lodí

Tanker Balt Flot 16 vybudovaný v podniku Krasnoje Sormovo v Nižním Novgorodě, se dostal do seznamu nejlepších lodí roku 2017, který zveřejnila Britská královská společnost lodních inženýrů, informuje tisková služba gubernátora a vlády Nižegorodské oblasti.

Balt Flot 16 byl zkonstruován v Námořní konstrukční kanceláři a postaven v loděnicích Krasnoje Sormovo pro lodní společnost BF Tanker.

„Tanker na dopravu potravin a chemických výrobků Balt Flot 16 postavený v podniku Krasnoje Sormovo v Nižním Novgorodě se dostal do seznamu nejlepších lodí roku 2017 (Significant Ships of 2017), který uveřejnila Královská společnost lodních inženýrů (RINA — Royal Institution of Naval Architects). V seznamu nejlepších je celkem 50 lodí různého určení, typu a velikosti: počínaje velkými výletními loděmi a konče supertankery, jež vybralo společenství loďařů, jedno z nejstarších ve světě, " praví se ve zprávě.