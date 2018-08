Vědci uvedli, které potraviny snižují úzkost

V článku uveřejněném v The Journal of Physiology se praví, že stále více vědců dospívá v poslední době k závěru o vzájemné souvislosti různých stresových poruch, včetně zvýšeného pocitu úzkosti, depresí a syndromu podrážděných střev, s bakteriemi. Více než to, chronický stres může způsobit ztenčení střevních stěn (tak zvaný syndrom děravých střev), kdy část jídla a bakterií prosakuje do krevní soustavy a způsobuje zánět.

Irští vědci chtěli prověřit, nedá-li se tento proces obrátit zpět a pomocí stravování oslabit negativní vliv stresu. Vytvořili pro dvě skupiny laboratorních myší stresovou situaci a doplnili stravu jedné z nich potravinami bohatými na buničinu: zeleninou, luštěninami a obilovinami. Buničina stimuluje v tlustém střevu vytvoření mastných kyselin s krátkým řetězcem (SCFA), které bojují s baktériemi.

V důsledku toho se u myší, jež dostávaly SCFA, zlepšilo fungování trávicího ústrojí, lépe absolvovaly všechny testy z chování, úzkost se snížila. Vědci vysvětlili, že to dokazuje skutečný pozitivní vliv buničiny na stres, i když tento jev nebyl do konce prozkoumán.