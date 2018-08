Čína kvůli obchodní válce ztrácí pozice

Čínské indexy Shanghai Composite a Shenzhen Composite na aukcích ve čtvrtek ztratili 2 % a 2,4 procenta. Došlo k tomu na pozadí prohlášení amerických orgánů o možném zvýšení cel na čínské výrobky v celkové hodnotě 200 miliard dolarů — na 25 % místo původně plánovaných 10 %.

Jak upřesňuje agentura, do výpočtu spadá pouze kapitalizace burz pevninské Číny, nebere se v úvahu burza v Hongkongu. Akcie obchodující se na této burze stály 5,1 trilionů dolarů.

Japonský index Nikkei 225 se také propadl, ale pouze o jedno procento, díky čemu dokázal přeskočit nejbližší konkurenty.

Ztráta druhého místa v globálním žebříčku připomíná to, že role Číny na světových trzích nadále není velká a neodpovídá ekonomické síle státu. Státní orgány slíbily, že pustí zahraniční investory do mnoha odvětví a zvýší pro ně maximální podíl vlastnictví, ale zatím to nepřináší výsledky.

Navíc přechod na mezinárodní platby v juanech také neprobíhá podle plánu Pekingu. V červnu se podíl juanu v globálních transakcích snížil z 1,88 na 1,81 procent.

Lídrem nadále zůstává akciový trh USA. Celková hodnota akcií obchodovaných na burzách v USA převyšuje 31 trilionů dolarů. Jeden trilion připadá společnosti Apple, která 2. srpna vyrovnala rekord čínské PetroChina z roku 2007.