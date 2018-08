Přijít na stopu. Su se změní na vševidoucí rozvědčíky

Su-27 dokážou vystopovat nepřítele ve vzduchu a na zemi podle radioelektronického záření. Podle výsledků operace v Sýrii zahájily Vojensko-kosmické síly RF (VKS) a průmysl důkladnou modernizaci systémů L-705.

© AFP 2018 / Atta Kenare Ruští piloti Su-27 provedli blízký boj nad Baltským mořem (VIDEO)

Jsou to systémy radioelektronického boje předposlední generace, jež jsou instalovány do masových stíhacích letounů ruského letectva. Su-27 dokážou objevit online komunikační prostředky, radiolokátory, systémy protivzdušné obrany, letouny a následně vytvářet rušící vlny. Experti říkají, že zdokonalené systémy mnohonásobně zvýší životnost stíhaček a jejich účinnost v oblasti bojových aktivit. V budoucnu mají být všechny prostředky radioelektronického boje letectva RF integrovány do jednotného výzvědného systému.

Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že práce na modernizaci systémů radioelektronického boje (REB) L-705 bude zahájena již letos. Systémy mají být dopracovány na úroveň dokonalejších systémů radioelektronického odporu (KREP) Chibiny. Práce bude mít dvě etapy. Nejdřív má být do L-705 instalováno nové programové zabezpečení. Ve státní smlouvě na vykonání této práce (dokument získal list Izvestija) se praví, že instalace software přijde na 129 milionů rublů.

Během druhé etapy má být změněna elektronická náplň stanic REB. Dostanou nové a dokonalejší bloky a systémy. Bloky L-705 na zjištění a klasifikaci radioelektronického záření mají být nahrazeny zařízením, které se používá pro Chibiny.

Modernizované zařízení má být maximálně integrováno do palubního systému Su-27. V leteckých kabinách Su se objeví speciální obrazovka, kde budou online zachyceny všechny zdroje radioelektronického záření v oblasti letu.

Nový software systému dokáže samostatně zanalyzovat a klasifikovat zdroje radioelektronického záření. Letec uvidí na obrazovce nejen místo, kde se nachází objekt, ale také druh záření, jeho kapacitu a také data klasifikace objektu.

Zařízení má v závislosti na povaze hrozby samostatně přijmout rozhodnutí o tom, jaké druhy rušení dokážou zajistit bezpečnost stíhačky. Mohou být mocné zvukové, jež zablokují celé pásmo rádiových vln. V tomto případě zmizí z obrazovek radarů nepřítele všechny cíle. Nové zařízení pomůže rovněž oklamat techniku nepřítele vytvořením tak zvaného „odváděcího" radioelektronického rušení. V tomto případě vznikne v éteru velké množství falešných cílů, mezi kterými nebude prakticky možné najít skutečná letadla.