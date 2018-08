Vědci promluvili o nebezpečí úplné alkoholové abstinence

Vědci z Francouzského národního institutu zdraví a University College London použili údaje devíti tisíc Britů, kterým v roce 1985 bylo 35-55 let. Tehdy začala dlouhá studie jejich zdravotního stavu. Vědci pravidelně shromažďovali údaje o jejich životním stylu, včetně konzumace alkoholu. Ukázalo se, že za 23 let se demence vyskytla u 397 účastníků pokusu, choroba se průměrně objevila ve věku 76 let.

Nemoc se zhoršovala u těch, kteří se kompletně vzdali alkoholu. Vědci se domnívají, že konzumace 1-14 jednotek alkoholu (10-140 gramů čistého lihu) týdně může ochránit mozek, musíte však brát v úvahu ostatní rizika. Jde o nemoci jater a rakovinu

Vědci zatím neznají přesný důvod, proč existuje souvislost mezi abstinováním a demencí. Specialisté nevylučují, že výsledky studie mohly ovlivnit nemoci, které vyvolávají stařeckou demenci.