Ruský diplomat okomentoval článek o „špionce“ na americkém velvyslanectví

Článek v novinách Guardian o ruské „špionce”, která pracovala 10 let na americkém velvyslanectví v Moskvě, je pokračováním hysterie ohledně údajného zásahu Ruska do amerických voleb, domnívá se ruský diplomat Alexandr Panov, bývalý velvyslanec v Japonsku, Jižní Koreji a Norsku.

Předtím britské noviny Guardian s odkazem na zdroje v rozvědce uvedly, že Ruska údajně napojená na Federální službu bezpečnosti 10 let pracovala na americkém velvyslanectví v Moskvě a měla přístup k dokumentům Tajné služby USA, která ji najala do práce.

V komentáři k článku Panov uvedl, že metody „tajných služeb je těžké komentovat, protože jsou jich miliony," a dodal, že „všechno je možné". Upozornil však, že samotná Tajná služba při komentování článku v novinách Guardian prohlásila, že Ruska neměla přístup k informacím týkajícím se národní bezpečnosti.

„Oni sami říkají, že neměla informace. (Proto je to) obyčejná americká hysterie kolem údajného zásahu (do voleb — red.) a oni hledají čeho se chytnout," řekl Panov Sputniku.

V rozhovoru o svých zkušenostech na ruských velvyslanectvích uvedl, že Rusko nenajímá zahraniční občany.

V odpovědi na otázku, proč se USA nedrží stejné zásady, diplomat odpověděl, že „je to jejich věc". „Nejen Američané, ale i jiné státy najímají. Obyčejně jsou to úředníci, techničtí pracovníci, kteří nic nevědí a k žádným informacím nemají přístup, jsou to většinou tlumočníci, kuchaři, číšníci, ale u nás to není," řekl Panov.