Vědci odhalili tajemství vymření mayské civilizace

Celá série such, které trvaly dlouhou dobu, zabila mayskou civilizaci. Právě k takovému závěru došli vědci z Cambridge na stránkách časopisu Science.

Skupina vědců pod vedením Nicholase Evanse objevila důkazy dvou období such s intervaly datovaných do let 750-850 a 950-1050. V průměru se v období sucha počet srážek dvojnásobně snížil, což negativně ovlivnilo zemědělství a vedlo k zániku velké civilizace.

Klimatologové provedli studii, v rámci které prozkoumali usazeniny jezera Chichanchanab na poloostrově Yucatán, kde před několika desítky let byly objeveny první důkazy sucha . Vytvořením unikátní metodiky pro měření úrovně srážek Evans se skupinou vědců zjistili, že na dně jezera se každý rok vytváří vrstva sádry, sloučeniny vápníku, kyseliny sírové a vody, jejíž izotopické složení závisí na tom, kolik dešťové vody se dostalo do jezera. Z čehož vyplývá, že čím více sloučenin voda jezera a vrstvy sádry obsahují, tím méně bylo v poslední době srážek.

Vím, že ke konci mayské civilizace došlo přibližně v devátém století našeho letopočtu poté, co největší města obyvatelé opustili. Hlavní příčinou kolapsu bylo sucho, které bylo vyvolané jak přírodními klimatickými změnami, tak i přelidněním měst. Dříve se předpokládalo, že k vymření Mayů došlo hlavně kvůli politickým konfliktům, ale studie usazenin na dně jezera Chichanchanab ukázala, že hlavním důvodem katastrofy bylo přece jen sucho," říká Nicholas ve své zprávě.