Čí drony poletí na Balkán?

Sputnik zjistil, že Srbsko vede jednání o nákupu bojových dronů s izraelskými společnostmi a výrobci z „dalších zemí“. Odborníci uvažují, jestli je mezi „dalšími zeměmi“ Rusko, jestli potřebuje Srbsko, vlastnící přístroje vlastní výroby Pegaz-011 a Vrabac, dovezené drony, nebo jestli se Bělehradu vyplatí investovat do různých vlastních projektů.

Možná izraelské?

Možné nákupy vojenských bezpilotních letounů za hranicemi prezident Vučić vysvětlil skutečností, že srbské technologie se nedostatečně posunuly tímto směrem. Prohlásil, že stát chce investovat i do vlastních inženýrských projektů: do výroby taktického dronu Pegaz 011 a výzvědného dronu Vrabac, stejně jako investoval do výroby srbských bojových obrněných strojů Milos a Lazar.

Vojenský analytik Aleksandar Radic vysvětluje Sputniku Srbsko, že Pegaz 011 a Vrabac, vyvinuté bělehradským Vojensko-technickým institutem a určené výlučně k rozvědce a pozorování, žádné zbraně na sobě nenesou, ale Srbsko zřejmě potřebuje i drony schopné plnit různé bojové úkoly.

„Vidíme, že bezpilotní přístroje se používají stále častěji, je to světový trend. V poslední době se vyskytuje stále více případů používání dronů v operacích k bodové likvidaci vůdců teroristů. Tak jednají například Američané: zasahují cíl pomocí dronu z velké vzdálenosti a s minimální vedlejší škodou. To značně snižuje i politická rizika, protože i když bude dron sestřelen, veřejné mínění reaguje zcela jinak na událost podle toho, jestli tam byl člověk nebo pouze technika," říká Radic.

Připomíná, že izraelští výrobci v současné době zaujímají první místo na trhu bezpilotních létajících přístrojů.

Možná ruské?

V současné chvíli není jisté, uvažuje-li Bělehrad o možnosti nákupu dronů od Ruska, s nímž Srbsko aktivně spolupracuje „ve vzduchu". Připomeňme, že koncem roku 2017 Rusko za výhodných podmínek předalo Srbsku šest stíhaček MiG-29. Mimochodem, Eduard Bagdasarjan, ředitel ruské společnosti Aerokon, která patří do Asociace uživatelů a projektantů bezpilotních leteckých systémů Aeronet, řekl Sputniku, že dodávky ruských dronů do Srbska jsou velmi málo pravděpodobné.

„Vývoz dronů ruské výroby se v této chvíli nachází v počátečním stádiu, protože jde v našem případě o relativně novou technologii. Dodávkami ruských dronů za hranice jsme se začali aktivně zabývat teprve před rokem nebo dvěma lety. Takže zatím je těžké říci, které typy půjdou na odbyt lépe a které hůře a proč," říká Bagdasarjan.

Uvádí také, že k dnešnímu dni ve třídě bezpilotních přístrojů a komplexů o vzletové váze do 30 kg je už do výzbroje Ruské federace přijato dost typů, které prošly zkouškami a spolehlivě a efektivně plní své úkoly.

Ruské drony Orlan-10 byly úspěšně používány k plnění bojových úkolů v Sýrii . Ve výzbroji ruské armády stojí kolem 1500 dronů tohoto typu, využívaných ke sledování území a jako antiradary. Jejich vzletová hmotnost nepřevyšuje 20 kg.

„Kromě prověřených, dlouho a hromadně vyráběných přístrojů Orlan-10 používají Ozbrojené síly RF i elektrické drony se značně kratším letem. Jsou to miniaturní modely Eleron-3 a Eleron-5 se vzletovou hmotností 3-7 kg výroby kazaňské společnosti ENIX. Ještě existuje společnost Zala-aero z Iževska, která většinou dodává komplexy MV RF," vysvětluje ředitel Aerokonu.

A možná přece jenom své vlastní?

Předseda Euroasijského bezpečnostního fóra generálmajor ve výslužbě Mitar Kovac se domnívá, že Srbsko by nemělo pospíchat s nákupem ozbrojených bojových dronů z důvodu existence vědeckého potenciálu a technických možností k výrobě vlastního aparátu s potřebnými vlastnostmi. Říká: „Jestliže máte svůj dron, můžete naladit spolupráci s nějakou zahraniční společností, dopracovat a vyzbrojit ho."