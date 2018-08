SpaceX plánuje první let Crew Dragon na listopad tohoto roku

© AP Photo / John Raoux Raketa SpaceX prorazila obrovskou díru v ionosféře Země

„Plánujeme uskutečnění prvního ukázkového startu Crew Dragon v listopadu. To je to, na co jsme zaměřeni, a poprvé to vypadá reálně, je to realita," řekla prezidentka společnosti poté, kdy byly představeny NASA první posádky testovacího a komerčního letu pro stavěné kosmické lodě Crew Dragon a CTC-100 Starliner (staví je společnost Boeing). Tvrdila, že SpaceX „má odpovědný vztah" k blížícímu se letu a „nezklame" budoucí astronauty.

Prezidentka společnosti přiznala, že „předpověď startu může z kohokoliv udělat podvodníka", a tím nevyloučila, že se let může uskutečnit později. Nevysvětlila ani, jestli má na mysli pilotovaný nebo nepilotovaný let.

Podle kontraktu s NASA pilotovanou kosmickou loď k obnovení samostatných letů amerických astronautů do vesmíru stavějí soukromé společnosti SpaceX a Boeing. Před časem se uvádělo, že společnosti uskuteční ukázkový bezpilotní let v srpnu, potom se do konce roku uskuteční první pilotované lety. Tento týden však bylo uveřejněno, že Boeing bude připraven k prvnímu pilotovanému letu nejdříve v polovině roku 2019, bezpilotní let se má konat do konce tohoto roku. Očekávalo se, že první pilotovaný let na lodi Crew Dragon se uskuteční v prosinci tohoto roku.

Koncem července Konzultační skupina pro aerokosmickou bezpečnost NASA upozornila, že rozvrh prvních pilotovaných letů nejnovějších kosmických lodí zatím není jistý. Jak řekla 26. července na zasedání skupiny její vedoucí Patricie Sandersová, přesná data pilotovaných startů budou určena na základě „výsledků bezpilotních letů a také vyřešení některých současných technických problémů".