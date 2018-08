Slate: Experti varují, že zrušení hotovosti může být pro spotřebitele nebezpečné

V dnešním světě stále roste diskuze a tendence o zrušení hotovosti, některé obchody a podniky sféry poskytování služeb už platbu bankovkami vůbec nepřijímají, uvádí Slate. Přívrženci bezhotovostních plateb ujišťují, že to zabrání praní peněz a neplacení daní.

Experti však varují, že absence hotovosti může spotřebitele popíchnout k uzavírání riskantních finančních smluv, uvádí se v článku.

V současnosti většina spotřebitelů tuto tendenci schvaluje, dokonce by ji chtěla urychlit. Lidé se drží názoru, že hotovost pouze stimuluje korupci, černý trh, praní peněz a daňové machinace. O velkých i malých krádežích mluvit nemusíme.

Je třeba však zdůraznit, že mnohé „záporné strany" hotovosti můžeme vidět i v moderním virtuálním světě, varuje Slate. Také tam dochází ke krádežím a fungují zločinecké elementy, údaje kreditních karet jsou pravidelně odcizovány. Kryptoměnu , jako je například bitcoin, lze také využít třeba k nákupu drog.

Navíc jsou někteří experti přesvědčeni, že pouze hotovost dokáže garantovat anonymnost a velkou pružnost při výpočtech.

Je pozoruhodné, že 7,5 % obyvatelstva USA stále nevlastní bankovní účty, uvádí článek. A tato skupina je mnohem různorodější, než se zdá. Protože prodejce zmrzliny, který nepřijímá hotovost, si někdy ani nepředstavuje, o jaké výhodné klienty přichází. Mezitím zákon, který zavazuje americké obchodníky přijímat hotovost, v současné době platí pouze ve státu Massachusetts, uvádí Slate. Ale často se jednoduše nedodržuje.

© Depositphotos / Ginasanders Švýcaři jsou věrní hotovosti

Jak varují experti, úplné zrušení hotovosti může být pro spotřebitele nebezpečné a může je to postrčit k uzavírání riskantních finančních smluv, zdůrazňuje se v článku. Většina obav je v současnosti spojena s lidmi, kteří nemají bankovní účty. Ale povinnost platby kartou není hlavní problém, vysvětluje Brenton Peck z Centra finančních inovací: „Vytváření společnosti bez hotovosti může podkopat finanční zdraví lidí. Nutíme část společnosti dělat to, co nechce dělat."

Jedním z negativních následků je poplatek za překročení výdajů, který pouze za rok 2016 americkým bankám přinesl asi 15 mld. dolarů. Mnozí ho považují za trest pro nadšené nebo lehkomyslné klienty, ve skutečnosti to tak ale vůbec není. Přes polovinu těchto pokut není spojen s výběrem hotovosti, kdy si lidé mohou zkontrolovat stav účtu, ale s obyčejnými nákupy v obchodech a restauracích. Jak ukázaly údaje Americké kanceláře na ochranu práv spotřebitelů za rok 2014, většinou jde o nákupy v hodnotě maximálně 24 dolarů. „Takže se lidé nepotýkají s těmito pokutami během velkých nákupů, ale když jdou prostě na oběd," uzavírá Slate.