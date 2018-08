Osud zákona o statusu Donbasu závisí na Západu, oznámili v Radě

Prodloužení ukrajinského zákona o zvláštním postavení Donbasu bude do značné míry záviset na pozici mezinárodních partnerů, uvedl mluvčí Nejvyšší rady Andrij Parubij, kterého cituje Strana.ua.

„Před uplynutím lhůty v tomto roce se budeme radit, zdali je potřeba prodlužovat zákon o další rok, nebo ne. V mnohém to bude záviset na pozici našich mezinárodních partnerů. Vždyť vše je pochopitelné. Je pro nás velmi důležité, abychom udrželi sankce proti Rusku. Kvůli mezinárodní pozici Ukrajiny a ochraně ukrajinských zájmů, a to nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni, jak jen to bude možné," řekl Parubij.

Mluvčí připomněl, že v loňském roce byl zákon prodloužen o jeden rok a pak se ukázalo, že nemá žádný vliv.

Dříve americký zvláštní zástupce pro Ukrajinu Kurt Volker vyzval Kyjev k rozšíření zákona.

Zákon o zvláštním postavení Donbasu přijatý v říjnu 2014 v souladu se závazky Kyjeva k Minským dohodám byl prodloužen minulý rok na rok. Podle dokumentu měly nekontrolované oblasti kolem Donbasu přijmout zvláštní status po komunálních volbách, v souladu se zákony Ukrajiny a pod dohledem mezinárodních pozorovatelů. Nicméně volby se nekonaly a zvláštní status pro samozvanou Luhanskou a Doněckou republiku zůstal pouze na papíře.