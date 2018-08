Znepokojivý trend: Proč se mladí lidé bojí dospět

Generace X nevidí žádný důvod, proč by měli vydělávat peníze na stáří a ztrácet tak ty nejlepší léta.

Práce počká

25letá newyorská pracovnice PR Sarah Solomon a 29letý obchodní ředitel Tim Mason z New Jersey se seznámili v hostelu pro surfaře v Nikaragui. Předtím oba dva opustili pohodlné pracovní pozice, jelikož se ocitli ve slepé životní uličce.

„S prací bylo všechno v pořádku — skvělá společnost, velmi dobré peníze. Ale pomyslel jsem si, proč bych měl strávit ty nejlepší roky prací v kanceláři? Do důchodu se chodí v 67 letech a tato věková hranice se neustále zvyšuje. Kdo ví, kdy půjdu do důchodu já — možná v 70? Řekl jsem si, že by bylo hloupé odtud neodejít. Během tří let jsem se stal tím nejlepším obchodníkem a udělal jsem přesně to, co udělal Michael Jordan — odešel jsem na vrcholku své kariéry," uvedl Tim.

V průběhu tří let procestoval 30 zemí. Na živobytí si vydělává výukou přístrojového potápění. Je samozřejmé, že jeho současné příjmy jsou o hodně menší, ale svoboda je pro Tima cennější.

Drahá svoboda

Podle výzkumu Deloitte, který byl věnován postoji mileniálů ke korporativnímu světu, celkem 43 % respondentů plánuje, že během dvou let opustí svou práci v kanceláři. Mnozí z nich však netuší, co budou dělat potom.

Opustit prestižní pracovní pozici, abychom žili zajímavěji a svobodněji je krásné gesto a úvahy o nereálném důchodu mají také svou logiku. Nicméně ne každý odpůrce režimu „od 9 do 6" je schopen vydělat si i mimo kancelář — pokud se takový šťastlivec objeví, jde spíše o radostnou výjimku. Generaci milénia to však netrápí. Někteří zástupci této generace jsou připraveni odejít „neznámo kam" a nemají ani úspory, ani plán, jak naplnit peněženku bez pomoci stálého zaměstnavatele.

Cestování jako priorita

Svoboda pohybu a cestování má pro tuto generaci obrovský význam. Dokazuje to i celosvětový průzkum, který uskutečnili obchodníci společnosti GfK a služba zprostředkující ubytování Airnb.

Pro 70 % představitelů této generace je cestování součástí jejich identity. Pro tuto generaci je zajímavé putování tou nejvyšší prioritou a předčilo dokonce i potřebu šetřit na vlastní bydlení, auto či platit úroky z půjčky.

Říká se, že tato generace neumí ušetřit peníze. Umí, a to dokonce velmi dobře, pokud se jedná o cestu do vysněné země. Ve zprávě Merrill Edge se uvádí, že tato generace šetří o 36 % více než jiné generace. Hlavním cílem ale jsou „nedůležité věci": cestování, restaurace a fitness.

Kde nás naučí být dospělým?

Je možné, že vztah mileniálů k rutině je důsledkem jejich nestandardního pohledu na obecně uznávané společenské povinnosti a světový řád. Sociologové se domnívají, že pro generaci je typický nonkonformismus a globální myšlení — v neposlední řadě proto, že generace dospívala během digitálního boomu.

Mileniálové se mimo jiné proslavili dětinskostí, a ne nadarmo je sociologové označují za generaci Petra Pana. Možná, že nechuť k povinnostem je důsledkem toho, že mladí vrstevníci se necítí být dospělými. Proč si například mnozí mileniálové nebudují kariéru tak, jak se patří a pokud budují, proč tedy nejsou šťastní?

Příliš mladí na rodičovství

Nic nás nenaučí zodpovědnosti lépe než otcovství a mateřství. Dalším možným důvodem, proč mileniálové lehce opouští svou práci a celkově nežijí skutečným „dospěláckým životem" je, že rodinu zakládají mnohem později a v menších počtech než dřívější generace. To všechno jen proto, že děti stojí moc peněz. A s každým desetiletím je založení rodiny mnohem nákladnější.