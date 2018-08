Vystrašit, ohlušit a paralyzovat. Jakou zbraní lze vyhrát bez zabíjení

Útok na uši

Zvuk jako ohromující faktor je využíván už dlouho. Řev trubek a bojových bubnů armád starověkých civilizací vyhnal slabého nepřítele ještě před bojem. Piloti německých bombardérů v letech 2. světové války při střemhlavém letu zapínali silné sirény, aby demoralizovali protivníka.

Na začátku 21. století USA vytvořily fungující model speciální zvukové zbraně, která byla označena LRAD — Long Range Acoustic Device. Akustické dělo šíří zvukovou vlnu o síle 150 decibelů (hluk proudového letounu je 120 decibelů) a vyvolává šok bolesti. LRAD se používá na rozehnání demonstrací a také na ochranu lodí před piráty.

V České republice byla tato zbraň policií poprvé využita 18. března 2017.

Efekt nashledanou

Jedním z nejvýraznějších modelů nesmrticích zbraní je americký projekt Active Denial System, který byl vyroben na konci 90. let 20. století. Ve skutečnosti je to silné mikrovlnné dělo, které produkuje elektromagnetické vibrace v milimetrovém rozsahu s frekvencí asi 94 GHz a člověka uvádí do krátkodobého stavu šoku. Zasažení pociťují silné svědění a pálení po celém těle. Po pěti sekundách je bolest nezvladatelná a člověk není schopný boje. V jeho hlavě je jediná myšlenka, jak utéct. Američtí vojáci to ironicky pojmenovali jako goodbye effect.

Systémy ADS měly být instalovány na vojenské obrněné vozy Hummer a obrněné transportéry Stryker. Nakonec ho používají jen americké bezpečnostní složky na rozehnání agresivních skupin.

Oslepující paprsek

K nesmrtícím zbraním patří i lasery malé síly. Ale i obyčejným malým laserem z obchodu lze silně poškodit sítnici oka. V USA byl například vytvořen zkušební prototyp laserové zbraně PHASR. Což je zbraň budoucnosti, která připomíná laser z fantasy akčního filmu a na malou vzdálenost dokáže dočasně oslepit protivníka. Navíc nespadá do omezujících konvencí, protože nevyvolává stálou ztrátu zraku. Nakonec ale masová výroba zahájena nebyla.

Naložit proudem

Všem známé paralyzéry nejsou používány pouze k sebeobraně. Zbraně, které přímo útočí elektrickým úderem na cíl, využívají speciální jednotky mnoha zemí, kde je potřeba zadržet protivníka živého. Nejznámější z podobných zbraní jsou americké tasery, což jsou pistole, ze kterých vylétávají dvě malé elektrody. Silný výboj dočasně ohromí nepřítele.

Tato zbraň už není úplně neškodná. Mnohé americké lidskoprávní organizace uváděly, že taser dokáže člověka zabít, pokud má problémy se srdcem, nízký práh bolesti nebo řadu jiných zdravotních problémů. Je známo, že v USA bylo v období let 2001-2008 zaznamenáno 334 smrtí kvůli použití podobných zbraní.