Brazilská elita prchá před násilím a chaosem

Brazílii na pozadí ekonomických problémů zasáhla vlna brutálního násilí. Ti, kteří si to mohou dovolit, raději opouštějí zemi.

Brazílii vládne pesimistická nálada ohledně budoucnosti země. Epidemie násilí, kterou živí vysoká nezaměstnanost, vede mnoho příslušníků vyšší střední třídy k opuštění země. Mezi nimi je i herec Thiago Lacerda (40).

„Jsme úplně vyděšenej kvůli tomu, co se děje, obzvláště v Riu (de Janeiro)," řekl Lacerda deníku The Wall Street Journal.

Čtyřicetiletý herec uvedl, že uvažuje o přestěhování se s rodinou do Evropy kvůli bezpečnosti svých tří dětí. „Za pár let budou chtít chodit ven, začít randit, aniž by se strachovaly, že je někdo zastřelí," vysvětluje.

Jak uvádí Naercio Menezes Filho, ředitel střediska veřejné politiky v obchodní škole v São Paulo, útěk elity ze země je nový brazilský trend, který vznikl uprostřed ekonomické nestability a růstu násilí ze strany gangů.

Podle průzkumu brazilské agentury Datafolh 52 % bohatých Brazilců (jejichž měsíční příjmy přesahují 2 500 dolarů) chtějí emigrovat. Emigrovat chce i 56 % absolventů vysokých škol.

Data Datafolh ukazují, že až 62 % mládeže ve věku 16 až 24 let vidí svou budoucnost za hranicemi. Mladí neprchají pouze před násilím, ale i vysokými daněmi nebo nefungujícím penzijním systémem.

„Naděje, které Brazilci vkládali do své země, byly vyhozeny z okna, spousta lidí dospívá k závěru, že se v příštích letech věci nezmění," líčí situaci Menezes Filho.

V roce 2014 Brazílii zasáhla rozsáhlá ekonomická krize. V roce 2015 HDP klesl o 3,8 %. Spolu s tím začala růst i nezaměstnanost. Přestože v roce 2007 HDP vyrostlo asi o 1 %, nezaměstnanost je stále na 12 %. Od té doby počet vražd v zemi neustále roste.

„Začátkem roku jsem byl v kanceláři a najednou venku slyšíme obrovský výbuch. Všichni hned seskočili," říká manažer elektronického obchodování Marcelo Caio Corrêa de Melo (37), „byl to granát, který odpálili zločinci, když prchali před policií". Když přepadli jeho otce, tak se rozhodl, že je čas emigrovat.

Nejčastěji se lidé stěhují do Portugalska nebo do Spojených států — do Orlanda nebo Miami. Na USA připadá asi třetina všech brazilských emigrantů.