Ve Španělsku byl propuštěn terorista odsouzený k téměř 3000 let odnětí svobody

Santi Potros, jeden z nejznámějších členů baskické teroristické organizace ETA, odsouzený španělským soudem téměř k 3000 let odnětí svobody, vyšel z vězení poté, kdy odseděl celkem 31 let.

Santi Potros organizoval 40 teroristických útoků včetně jednoho z nejkrvavějších v zemi — v roce 1987 v supermarketu Hipercor v Barceloně, jehož následkem zahynulo 21 lidí. Při jednom z dalších útoků v roce 1986 v Madridu zahynulo 12 členů Občanské gardy.

V roce 1987 byl Potros zatčen ve Francii a odseděl tam 13 let za úschovu zbraní a výbušnin. V roce 2000 byl vydán do Španělska, kde byl odsouzen k téměř 3000 let odnětí svobody za 11 trestných činů.

Nicméně v roce 2006 Národní soud rozhodl, že sloučí všechny případy, za něž byl terorista odsouzen, do jednoho, a vydal usnesení, že maximální doba trestu může trvat 30 let, to znamená, že Potros měl vyjít na svobodu v roce 2030. Později zkrátili lhůtu do roku 2025, a to poté, kdy Evropský soud pro lidská práva zrušil Doktrínu Parot, podle níž teroristé a další odsouzení na dlouhou dobu nemohli počítat s předčasným opuštěním španělského vězení. Kromě toho EU v roce 2008 zavedla normy, podle nichž se výkony trestu v členských státech EU shrnují.

Potros vyšel na svobodu v prosinci 2014 a v lednu 2015 byl zatčen v souvislosti s dalším obviněním — z teroristického útoku v Madridu v roce 1986 a v Barceloně v roce 1987.

70letý Potros strávil za mřížemi celkem 31 let: 13 let ve Francii a 18 ve Španělsku. První zločin spáchal v červnu 1980 — zavraždil policistu v Pamploně.

Asociace obětí terorismu (AVT) odsoudila propuštění teroristy.