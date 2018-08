Rusko dokáže snést jakékoli další sankce USA, tvrdí agentura Moody's

V interview pro Bloomberg vysvětlila, že opatření podniknutá Ruskem za účelem snížení investic do státních cenných papírů USA a snížení závislosti na dolaru učinila ekonomiku země méně zranitelnou vůči hrozbě větších omezení. Expertka Moody's má za to, že Rusko je dnes s to neutralizovat útok jakýchkoli nových sankcí ze strany USA.

Minulý čtvrtek navrhla skupina amerických senátorů novelu zákona o nových sankcích proti Rusku, včetně proti státnímu dluhu RF. Návrh obsahuje také nové sankce proti ruským politikům a podnikatelům.

Lindow se domnívá, že se sankce sotva dotknou ruského státního dluhu poté, co americké ministerstvo financí varovalo, že to může destabilizovat globální trhy. „Myslím, že Rusal byl pro ně ponaučením v tom, že je třeba dávat velký pozor na to, jak dalekosáhlé následky to může mít. Efekt byl podle mě silnější, než očekávali," řekla Lindow.