Porošenko promluvil o sblížení Ukrajiny a NATO

Ukrajinský prezident Petro Porošenko informoval o pokračování hluboké modernizace země, jejímž konečným cílem je vstup do NATO. Napsal to na své stránce na Facebooku.

„Poslední summit aliance potvrdil, že dveře NATO jsou pro Ukrajinu otevřené. Pokračujeme v hluboké modernizaci naší země v institucionálních, politických a ekonomických aspektech. Protože klíčovým úkolem Ukrajiny je členství v NATO. Tvrdě stojím na této pozici, věřím v úspěch ukrajinské euroatlantické integraci a jsem šťastný, protože tuto civilizační volbu podporuje ukrajinský národ," uvedl ukrajinský prezident.

V dalším příspěvku na Facebooku Porošenko napsal, že NATO neposkytne Rusku právo na zastavení vstupu Ukrajiny do aliance. „Nikdo nemá červenou kartu, která by mohla zastavit vstup naší země do NATO," zdůraznil ukrajinský prezident.

Během červencového summitu NATO v Bruselu Porošenko pohrozil izolací těm zemím, které brání vstupu Ukrajiny do NATO. Později se objevil záznam jeho vystoupení, kde je vidět, že vystupoval téměř před prázdným sálem.