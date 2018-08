Ve Středoafrické republice řekli, kam směřovali tři ruští zabití žurnalisté

Novináři Orchan Džemal, režisér Alexandr Rastorgujev a kameraman Kirill Radčenko směřovali do dolu Ndassima, který vlastní kanadská společnost Axmin Inc. Ta nemá k Rusku žádný vztah, řekl žurnalistům ministr veřejné bezpečnosti Středoafrické republiky Henry Vanzet Lingusara.

„Myšlenka prozkoumat tuhle oblast vznikla kvůli tomu, že, podle informací portálu Africa Intelligence, uprostřed července se republika chystala pracovat na nalezišti spolu s Ruskem. Tato informace nejprve zněla málo pravděpodobně, jelikož naleziště se nachází v nebezpečné zóně, která není pod kontrolou centrální vlády republiky. Místní žurnalisté ale, když se to dozvěděli, provedli vlastní vyšetřování a vyjasnili, že důl Ndassima je částí projektu Passendro Gold, jehož operátorem je společnost Aurafrique. To je dceřiná společnost kanadské Axmin Inc., která je zaregistrovaná ve Vancouveru," řekl ministr.

„Fakticky tam nic nefunguje. Není známo, co se tam chystali natáčet. A všechno to jsou veřejně dostupné informace," dodal ministr.

Tři výše zmínění žurnalisté zemřeli v republice 30. července. Ruští vyšetřovatelé událost vyšetřují jako vraždu. Ředitelství pro vyšetřování informovalo, že ve Středoafrické republice točili dokumentární film o přítomnosti ruských vojenských instruktorů v zemi.