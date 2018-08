Experti zhodnotili návrh nových amerických sankcí proti Rusku

Někteří v daném návrhu vidí pokus, že Američané chtějí Rusko postavit do jedné řady s Íránem a Severní Koreou a zakázat jim všechny mezinárodní transakce. Další pochybují o tom, že jsou senátoři natolik odvážní, aby byl takový agresivní návrh přijat. Odpovídá to i výsledkům průzkumu mezi americkými senátory, který dříve zveřejnil The Hill.

Experty zmátly formulace v návrhu zákona vůči finančnímu sektoru (agentura má k dispozici text dokumentu). Za abstrakcí o blokování majetku největších ruských státních bank v USA se může skrývat jak přímé blokování fyzického majetku, tak i blokování jakýchkoliv transakcí v americké měně. Takže pokud zatím nemluvíme o tom, že USA vyhlásily Rusku válku, tak jde minimálně o velmi agresivní akce vůči RF. Sputniku to řekl hlavní ekonom washingtonské analytické agentury Smith`s Research & Gradings Scott McDonald.

Minulý čtvrtek navrhla skupina amerických senátorů novelu zákona o nových sankcích proti Rusku, i proti státnímu dluhu RF. Návrh obsahuje také nové sankce proti ruským politikům a podnikatelům.