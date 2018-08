Vítová: Ti chlapci v Afghánistánu jsou obětí našich politiků

A hned v médiích dostaly nálepku cyniků a politických hyen. Mnozí uživatelé sociálních sítí a občanští aktivisté však myšlenku KSČM a SPD podporují. Pokládají si otázku, nejsou-li oběti českých chlapců v Afghánistánu zbytečné?

© AP Photo / Rahmat Gul Tři čeští vojáci byli zabiti při sebevražedném útoku v Afghánistánu „ANO, smrt vojáků rozhodně byla zbytečná a Češi by měli z Afghánistánu okamžitě odejít," řekla v rozhovoru pro Sputnik předsedkyně Českého mírového fóra a politického hnutí Aliance národních sil Vladimíra Vítová.

Vítová: USA chtějí ovládat svět, je to jejich doktrína. Ale americká armáda však nestíhá všechno obsadit, tak zapojuje spojence v rámci NATO a říká tomu „mise". A aby bylo dost zájemců o účast v misi, tak je jim nabízena především nadstandardní finanční odměna. Naše mise — tedy působení vojáků v Afghánistánu — stála ČR v roce 2016 přes 693,55 milionu korun. Dalších 32,87 milionu korun stála ochrana českého zastupitelského úřadu v Kábulu jednotkou vojenské policie. Ale jak měřit cenu života vojáků zabitých v Afghánistánu? Počet českých obětí v Afghánistánu během mise NATO do dnešního dne činí 15 vojáků. Ti chlapci ale bohužel nejsou hrdinové, jsou obětí našich politiků, kteří posílají naší armádu do nesmyslných válek v rámci NATO. V Afghánistánu je někdo nazývá „okupanti". Pro bojovníky za osvobození své země jsou všichni cizí vojáci okupanti a nerozlišují jejich národnost. Jednotky NATO, jichž byli naši zabití vojáci součástí, mají v Afghánistánu 16 000 vojáků. Od roku 2002 poslala česká armáda do této země více než 9 000 vojáků — tedy v očích prostých Afghánců je to 9 000 okupantů…

Co skutečně USA a spojenci za ta desetiletí vlastně v Afghánistánu dokázali? Ovládli několik měst a obcí, nebo zastavili činy mezinárodních teroristů?

© AP Photo / Rahmat Gul Korupce, drogy, ztráty na zemi – Afghánistán je „černá díra“ pro amerického plátce daní Takzvaná vojenská mise Západu je zcela nelegitimní a nespravedlivou permanentní válkou a mír nebyl nikdy cílem. USA dosáhly svého skutečného cíle — permanentního chaosu. Viz vyjádření amerického generála Wesleyho Clarka v jeho známém projevu, že USA napadnou sedm zemí do pěti let a začnou Afghánistánem. USA rozvrátily celý Střední východ. A my se nyní tváříme, že v Afghánistánu bojujeme v rámci NATO proti terorismu a za naši svobodu? To přece nikdo se zdravým rozumem nemůže brát vážně. Navíc Tálibán, proti kterému údajně bojují vojska NATO (a tedy i čeští vojáci), sdělil 3. srpna, že by část amerických vojáků mohla v Afghánistánu zůstat. Výměnou žádá účast na politickém rozhodování a autonomii velkých územních celků. NATO de facto není proti a hodlá s Tálibánem dále jednat. Navíc se začaly objevovat informace, že USA do Afghánistánu převážejí bojovníky Daeš z prohraných válek v Iráku a Sýrii. A tito bojovníci mají za úkol udržovat chaos v celém regionu a pomáhat tak americké armádě. Naši vojáci umírají v Afghánistánu kvůli hospodářským a finančním zájmům západních korporací. Boj proti terorismu je jen zástěrka.

Proč se všechny české vlády angažují ve vojenských operacích NATO?

© flickr.com/ U.S. Army Europe Images Až vám na Václaváku vybuchne bomba, tak se p*serete strachy: Češi o zahraničních misích Protože lidé volí takové politické strany, které mají v programech setrvání v NATO. V Afghánistánu aktuálně slouží 249 českých vojáků. Česká vláda dokonce schválila rozšíření mise až o 140 vojáků a souhlas s tím už vyslovily obě komory Parlamentu ČR. Existenci nové vlády, která zahraniční mise NATO podporuje, svými hlasy umožnila KSČM a to navzdory stranickému programu. SPD zase ve svém programu nevidí k NATO alternativu a podporuje setrvání naší země v tomto vojenském agresivním paktu. Takže nynější vyzývání zástupců těchto stran k přehodnocení české účasti na misích v cizině bez mandátu Rady bezpečnosti OSN je pouhý alibismus. ČR je bohužel členem NATO. Pokud s tím ale nesouhlasíme, pak není možné stále dokola volit strany, které z NATO nechtějí vystoupit. A je pokrytecké se pak tvářit, že voliči byli oklamáni a podvedeni. Voliči KSČM ano, ale ostatní ne. Voliči jednoduše volí proti svým zájmům.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce