Medveděv vysvětlil činnosti gruzínské vlády v roce 2008

„Pokud by nebylo neodpovědného, amorálního a trestuhodného chování Saakašviliho a jeho okolí, žádná válka by nebyla… V roce 2008 vláda Gruzie v čele s prezidentem dala zelenou agresi a odehrálo se to, co se odehrálo," řekl Medveděv v rozhovoru pro Kommersant.

Podle jeho slov vzniklo napětí v regionu ne v roce 2008, ale v roce 1991, a možná i dříve. Medveděv je přesvědčen, že „napjaté vztahy mezi jednotlivými částmi Gruzínské sovětské socialistické republiky v této době byly citelné dokonce i předtím".

Ruský premiér připomněl jednu ze svých cest do Abcházie, která se tehdy nacházela v sestavě Gruzie, na začátku devadesátých let. „Během rozhovoru s obyčejnými lidmi v restauracích, a ještě někde jsem cítil, že mají velmi složitý vztah k těm procesům, které se v té době v republice již rozjížděly, a k zástupcům blízkých etnických skupin. To znamená, že již tehdy bylo na prosté úrovni cítit napětí," řekl a poukázal na nezvyklost situace.

„Proto kořen problémů, samozřejmě, spočívá v tom, co se odehrálo v devadesátých letech. V těch rozhodnutích, které vláda ve Tbilisi v devadesátých letech dělala a která nebyla přijata ani v Abcházii, ani v Jižní Osetii. Díky tomu vznikl konflikt, byli přivedeni mírotvorci," dodal Medveděv a řekl, že do roku 2008 „se dařilo balancovat" negativní procesy, vystoupení a některé projevy násilí.

Zmínil, že Rusko nemělo za cíl „zničit Gruzii či popravit Saakašviliho". Podle slov Medveděva bylo nezbytné „zabránit možnosti další eskalace násilí".

„Rusko získalo to hlavní — mír. Dokázali jsme ochránit naše občany — těch je mnoho, občany Ruské federace, kteří žijí v Abcházii a v Jižní Osetii. A nás nebolí hlava ohledně toho, že v nějaké chvíli dojde k dalšímu útoku a my se budeme muset vměšovat, chránit naše občany, chránit naši bezpečnost, dávat nějakou odpověď. Ve výsledku je v regionu vše jasné. A to je hlavní," řekl Medveděv v rozhovoru pro noviny Kommersant.