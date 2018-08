Vojensky to nemělo smysl. Americké atomové bombardování Hirošimi a Nagasaki

Projekt Manhattan

V roce 1939 existovala skupina vědců podporovaná Albertem Einsteinem, která poslala tehdejšímu americkému prezidentovi Franklinu Rooseveltovi dopis, kde varovali, že Hitlerovo Německo by v dohledné době mohlo vyvinout zbraň s hrozivou ničivou silou — atomovou bombu. Americké úřady o to měly velký zájem.