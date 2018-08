O příčinách složitých vztahů mezi Ruskem a Čínou

Hlavní příčinou, která brzdí obchodní a ekonomickou spolupráci Ruska a Číny, je špatná dopravní infrastruktura. Prohlásil generální tajemník Čínské asociace pro rozvoj podnikání v zahraničí (CODA), ekonom He Zhenwei.

CODA je národní nekomerční společenská organizace, která pomáhá čínským podnikům rozvíjet a investovat do byznysu v zahraničí.

„V poslední době kvůli změnám na mezinárodní scéně více a více čínských společností projevují investiční zájem o Rusko. Během posledních let jsme ovšem ve sféře obchodní a investiční spolupráce Ruska a Číny nepozorovali velký růst," řekl ekonom.

© AP Photo / Vincent Thian Čína se připravila na „zdlouhavou válku“ s USA

Zdůraznil také, že nehledě na to, že v prvním pololetí 2018 je vidět více než 20% růst vzájemného obratu zboží, lídři obou států stálé očekávají více.

Podle ředitele CODA, hlavní příčinou problémů ve spolupráci je špatná dopravní a komunikační infrastruktura.

„Hranice mezi Čínou a Ruskem podél řeky je více než 2000 kilometrů. Dnes není žádný most, který by spojil břehy. Teď staví dva mosty — v Chej-che a Tongjiangu, ale budování trvá už dlouhá léta a stálé nic není dokončeno. Nyní všichni doufají, že objekt bude dostaven v roce 2019," vysvětlil He Zhenwei.

Od roku 2016 pokračuje stavba mostu Blahověščensk — Chej-che, jehož délka podle plánu činí 19,9 km. Vedoucí projektu tvrdí, že stavba pokračuje podle plánu.

Uvedení objektu do provozu je naplánováno na konec roku 2019. Kromě toho Rusko a Čína jednají o zavedení první osobní pohraniční lanovky přes řeku Amur. Strany se zatím nemohou dohodnout, aby zahájily realizaci projektu.