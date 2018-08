Německý ministr zahraničí se obává, že sankce USA mohou vést k chaosu v Íránu

Izolace Íránu může motivovat radikální a fundamentalistické síly. Chaos v Íránu, který jsme již v Iráku a Libyi zažili, může dále destabilizovat již tak neklidný region," řekl Maas.

„Každý, kdo se spoléhá na ‚změnu režimu‘, by neměl zapomenout na to, co za tím následuje a co nám může přinést ještě větší problémy," řekl Maas.

V pondělí vstoupila v platnost první vlna amerických sankcí zaměřených proti íránské měně, možnosti získávání amerického dolaru a obchodu se zlatem a drahými kovy.