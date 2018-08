NI uvedl, proč Rusko kvůli závodu ve zbrojení nezkrachuje jako SSSR

Přestože se Rusko pyšní moderními zbrojními systémy, jako jsou jaderné super torpéda a hypersonické střely, do roku 2027 má Státní zbrojní program mnohem skromnější cíle, píše National Interest.

Důvodem rozpadu Sovětského svazu bylo to, že Moskva zbankrotovala ve snaze udržet krok se Spojenými státy v závodě ve zbrojení během studené války. Možná dnes, když se Rusko pustilo do ambiciózního programu modernizace svých ozbrojených sil, Moskva znovu zkrachuje, klade si otázku autor článku.

© Sputnik / Mikhail Voskresensky Silné protitankové řízené střely udělaly z BTR-87 ideální zabijáky tanků

Podle NI je to nepravděpodobné. „Ruské ozbrojené síly by do roku 2027 měly být v zásadě vybaveny mnohem lépe než dnes," praví se v nové analytické zprávě Britského královského institutu pro mezinárodní záležitosti Chatham House

V této studii byl analyzován ruský státní zbrojní program do roku 2027, který bude stát zemi 19 bilionů rublů (300 miliard amerických dolarů). To je spousta peněz pro zemi, která zaostává za Kanadou v poměru k HDP, ale tento program si Rusko může dovolit.

„I v případě, že ruská ekonomika v příštím desetiletí bude růst mírně o dvě procenta ročně, a to i v případě, že zátěž vojenských výdajů bude snížena na minimum postsovětského průměru o čtyři procenta HDP, vláda se bude moci přiblížit alespoň na 19 bilionů rublů, které mají být přiděleny na státní zbrojní program do roku 2027," píše Chatham House.

Kromě toho program přezbrojování umožní Rusku, aby se zcela vzdalo sovětských metod.

„S největší pravděpodobností budou nákupy odrážet to, co lze nazvat odmítnutím sovětské logiky hromadné výroby a přechodu od množství ke kvalitě při vytváření některých zbraňových systémů (např. rakety Iskander a tanky T-90). Tento přechod provádí ruské ozbrojené síly od desátých let 21. století. V důsledku toho bude prioritou pro nový státní zbrojní program nákup vysoce kvalitních a modernizovaných systémů. Také se říká, že další důraz bude kladen na standardizaci a optimalizaci dostupných systémů," uvádí se v analytické zprávě.

I když se Rusko chlubí moderními zbrojními systémy, jako jsou jaderné super torpéda a hypersonické střely, Státní zbrojní program do roku 2027 má mnohem skromnější cíle, shrnuje NI.