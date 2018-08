Rybáři našli na břehu Aljašky obrovského netvora s podivnými očima (FOTO)

Na pobřeží Aljašky rybáři zpozorovali devítimetrového tvora s velkýma očima a dlouhými chapadly. Mostní obyvatelé se domnívali, že je to obrovský kalmar. Vědci jsou ale jiného názoru. Informuje o tom list Mirror.

Rybáři mysleli, je tvor je kalmar, a to kvůli jeho velkým očím a chapadlům. Přesně říct, co je to za živočicha ale nebyli schopni.

Biologové z Národního úřadu pro oceán a atmosféru uvedli, že jsou to pozůstatky keporkaka bez hlavy a ocasu. Vědci se domnívají, že živočich zahynul v důsledku kolize s lodí.