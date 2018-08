Tajemná komodita středověku: Proč Vikingové kolonizovali Grónsko

Vikingové pronikli na území Grónska kvůli výrobě mrožových klů, monopolu na jejich obchod drželi po dobu čtyř století. K tomuto závěru došli genetici a historici, kteří publikovali článek v časopise Proceedings of the Royal Society B.

Podle britského archeologa Jamese Barretta je stále nejasné, co vedlo ke zmizení vikingských kolonií. „Genetická analýza ukazuje, že do roku 1100 se Grónsko stalo hlavním dodavatelem mrožových kostí do západní Evropy, fakticky se jednalo o úplný monopol v této oblasti. Vysoká poptávka po tomto materiálu podporovala život vikingských kolonií na tomto ostrově po dobu čtyř století," říká vědec.

Od 12. století téměř všechny artefakty obsahovaly stopy DNA pouze mrožů žijících u pobřeží Ameriky a Grónska, řekl televizní kanál 360. Současné vzorky obsahují DNA zvířat z Barentsova moře.

Podíl Vikingů v 12. až 15. století představoval přibližně 94 % evropského obchodu mrožovými kostmi, což učinilo z Grónska jeden z prvních ekonomických monopolů, ukazují výpočty archeologů.

Není jasné, co povzbudilo Vikingy, aby opustili Grónsko a opustili vysoce ziskový monopol. Archeolog předpokládá, že to mohlo být ovlivněno nástupem „malé doby ledové" uprostřed patnáctého století nebo skutečností, že kly mrožů právě vyšly z módy a ustoupily své místo slonovině.