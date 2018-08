V Rusku byl ze dna jezera vyzvednut legendární Il-2 (FOTO)

V Murmanské oblasti byl z jezera vyzvednut legendární bitevní letoun Il-2. Operaci organizoval fond Okřídlená paměť Vítězství. Po restauraci to bude jediný exemplář první jednomístné modifikace letadla.

Ředitel fondu Boris Osjatinský uvedl, že po vyzvednutí bude letadlo odvezeno do Novosibirsku, kde bude restaurováno do letového stavu. Po restauračních pracích to bude jediné provozu schopné letadlo jednomístné modifikace bitevníku Il-2. Během prvních měsíců Velké vlastenecké války měla tato letadla největší ztráty.

© Foto : Boris Osiatinsky, the president of "Wings of Victory Foundation" Vyzvednutý Il-2 v Murmanské oblasti

Ve fondu zdůraznili, že po restauraci se bude letadlo účastnit leteckých show a leteckých salonů po celém světě.

Je známo, že vyzvednutý jednomístní Il-2 byl sestřelen 22. srpna 1943 během útoku na letiště Luostari v Murmanské oblasti. Letci Alexandru Kaličevu se podařilo přistát na jezeru a vrátit se ke svým kolegům. Letadlo se potopilo, ale díky příhodným podmínkám se zachovalo v dobrém stavu.