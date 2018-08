Ruský expert ohodnotil vojenské hypersonické technologie Číny

Let Sky Star-2 nebyl prvním čínským testem hypersonických létajících aparátů. Pravda ale je, že hypersonické aparáty, které čínská strana testovala, byly jiné kategorie. Jednalo se o hypersonické kluzáky, které byly určeny pro použití jako bojové hlavice balistických raket.

Hypersonické kluzáky, jejichž nositeli jsou balistické rakety, provádějí řízený let na hypersonické rychlosti v poslední části letu. Nemusejí mít vlastní motor, jelikož jejich urychlení do požadované rychlosti je dosahováno balistickou raketou.

Je pravděpodobné, že prvním takovým sériovým hypersonickým kluzákem je ruský systém Avangard, který se nyní používá na raketě UR-100UTTCH, perspektivně se bude používat na raketě Sarmat.

Čína, podle příkladu Ruska, se očividně snaží vybavit své balistické rakety podobnými bojovými částmi pro to, aby bylo možné zvýšit jejich schopnosti v překonávání protiraketové obrany protivníka. Je známo, že k těmto cílům se provádí vývoj speciální rakety DF-17. Je ale pravděpodobné, že toto vybavení se vytváří pro mezikontinentální balistické rakety.

Na rozdíl od podobných čínských hypersonických aparátů, které jsou známé pod označením DF-ZF a jsou zkoušeny v posledních pěti letech, Sky Star používá jiné aerodynamické principy. Sky Star je možné označit za hypersonickou okřídlenou střelu. To znamená, že se jedná o speciální konstrukci, jež umožňuje využívat vztlakovou sílu vznikající rázovými vlnami, které vyvolává vlastní let stroje na vysoké hypersonické rychlosti. Ve srovnání s kluzáky se tyto aparáty přibližují k cíli poněkud menší rychlostí (v případě Sky Star do šesti Machů), v menší výšce, ale s méně předpověditelnou trajektorií.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova Zacharovová: Na jihozápadě Sýrie zcela zlikvidovali teroristické buňky

Nakolik je možné chápat, Sky Star je vybaven motorem scramjet. O vývoji takového motoru v Číně bylo informováno v posledních letech.

Složitosti spojené se zkoušením a vývojem hypersonických strojů s motorem scramjet je potřeba náležitě ocenit. Úspěšný začátek letových zkoušek není garancí přijetí podobného systému do výzbroje v blízké budoucnosti. USA a Rusko investovaly desítky let do vývoje hypersonických aparátů s těmito motory. Časté zastavování prací, havárie a problémy se spolehlivostí zatím neumožnily získat uspokojivý výsledek.

První bojová ruská hypersonická raketa Kinžal používá raketový motor na tuhé palivo a je, ze své podstaty, speciálně modifikovanou balistickou raketou Iskander. Číňané, podle všeho, mají podobný projekt speciální modifikace balistické rakety DF-21 pro bombardér H-6K.

Ve srovnání s těmito systémy na základě balistických raket může být Sky Star-2 daleko flexibilnější a může být instalován na větší počet platforem. Během zkoušet se také použila raketa na tuhé palivo pro start a urychlení aparátu, v budoucnosti ale mohou být použity různé systémy. Čína znovu ukázala, že stojí na čele raketové techniky. Aby byl ale Sky Star zařazen do výzbroje, je ještě potřeba projít dlouhou cestu.