NASA okomentovala hrozbu ukončení dodávek motorů RD-180

„Společnosti zajišťující starty satelitů a vědeckých nástrojů pro NASA na komerční bázi a také společnosti dodávající náklady na Mezinárodní kosmickou stanici odpovídají za zajištění startovacího systému, který je nutný po vyplnění smluvní mise. Pokud jsou nějaké součástky z jakéhokoliv nedostupné, společnosti jsou odpovědné za přijetí nutných opatření k zajištění závazků," oznámili Sputniku v NASA.

Ve Washingtonu dříve informovali o přípravě nového balíku sankcí proti Rusku kvůli incidentu v britském Salisbury. Ruský senátor Sergej Rjabuchin reagoval, že Moskva může omezit dodávky raketových motorů RD-180, které využívá společnost United Launch Alliance v prvním stupni nosné rakety Atlas V.

V roce 1997 Moskva a Washington uzavřely dohodu v hodnotě téměř miliardy dolarů na dodávku 101 motorů RD-180. Asi před dvěma lety Kongres USA zakázal jejich využívání po roce 2019, ale později byl zákaz přesunut do roku 2022. Následně konsorcium ULA na žádost Pentagonu objednalo další motory.

Na konci července ruský Eněrgomaš (výrobce motorů) oznámil uzavření kontraktu na dodávku dalších šesti motorů RD-180, které budou do USA dodány do roku 2020. Navíc NASA a americké letectvo certifikovaly ruské raketové motory RD-180 pro lety amerických astronautů do vesmíru.