Ukázalo se, že zdravá strava může být pro lidstvo nebezpečná

Vědci z Guelphské univerzity dospěli k závěru, že doporučení Ministerstva zemědělství USA, podle kterého by měly být konzumovány nízkokalorické potraviny s nízkým obsahem nasycených tuků, nejsou pro celé lidstvo nedosažitelná. Důvodem je akutní nedostatek úrodné půdy a celosvětový přechod ke zdravé stravě způsobí potravinovou krizi.

Studie odborníků byla publikována v časopise PLOS One.

Odborníci uvedli, že ke splnění těchto doporučení je zapotřebí zhruba miliarda hektarů obdělávané půdy, což je srovnatelné s územím Kanady. Vzhledem k současným zemědělským praktikám by země východní polokoule měly značně zvýšit objem využívané půdy, zatímco západní strany a Tichomoří odmítnou maso a přejdou k obilninové stravě, což jim umožní ušetřit již existující zemědělské půdy.

Podle vědců by tato doporučení měla brát v potaz nejen vliv zdravé stravy na lidský organismus, ale také kulturní a ekonomické odlišnosti různých zemí. Mimo to je potřeba přijmout opatření, která se týkají zabránění budoucímu světovému deficitu půdy a půdní vláhy. Například by se mělo jednat o rozmach plodin odolnějších vůči suchu a také o efektivnější rozdělování vody mezi regiony.