Strana zelených chce, aby se Švédsko vyrovnalo se svou „koloniální minulostí“

© REUTERS / Abdalrhman Ismail Média: Zoufalé slzy zachránily Afghánce před deportací z EU

Strana zelených chce vytvořit „komisi pravdy", která má vyšetřit utiskování domorodých Sámů a zahájit „proces usmíření". Podle nich si zaslouží i reparace za staletí zneužívání. Samotné vztahy se Sámy strana označuje za „temnou kapitolu" švédských dějin.

„Po staletí stát podporoval zneužívání Sámů včetně nucené migrace a rasové biologie," píšou Zelení ve svém tiskovém prohlášení. Podle nich švédský stát musí akceptovat zodpovědnost za politiku „švédifikace".

Zelení přitom patří mezi největší stoupence imigrace do Švédska.

„Je na čase, abychom se vyrovnali se svými dějinami. To, jak stát kolonizoval Sápmi (region obývaný Sámy, který leží na území Švédska, Norska a Finska — pozn. red.) a připravil Sámy o jejich půdu, je sepsáno v našich archívech," řekla Alice Bah Kuhnkeová, ministryně demokracie a kultury za Stranu zelených.

Mnozí uživatelé sociálních sítí však považují tuto kampaň pouze za snahu o zviditelnění. Jak uvedli, Zelení jsou v parlamentu již čtyři roky a tohoto tématu se až do dnes nedotkli. Teď jim však hrozí, že v nových volbách nepřekročí 4% bariéru a nedostanou se do parlamentu, proto přišli s tímto tématem.

„Bylo by to důvěryhodnější, pokud by to považovali samotní Sámové," napsal uživatel Mats Åhlin na Twitteru, "nejsou to děti."

Sámové jsou domorodí ugrofinští obyvatelé, kteří obývají arktickou oblast skandinávských zemí a část ruské Murmanské oblasti. V minulosti byli lépe známí jako Laponci podle Laponska, kulturního regionu ve Finsku a Švédsku. Tento termín však považují za pejorativní.

V roce 1989 došlo k formálnímu uznání Sámů coby národa a v roce 1993 ve Švédsku vznikl parlament Sámů. V roce 1998 se švédská vláda formálně omluvila za historická příkoří, kterých se vůči Sámům v minulosti dopustil stát. Ve Švédsku dnes žije 15 000 až 30 000 tisíc Sámů, jejich jazyk je oficiálně uznán jako jeden z pěti oficiálních jazyků menšin.